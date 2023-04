“Kristi do Luizin, Luizi do Kiarën dhe Kiara do famën”/ Moderatorja i përgjigjet Bledit për shprehjen e “famshme”

Bledi, Luizi dhe kiara kanë paur përballje të forta gjatë spektaklit të sotëm, në lidhje me situatat e krijuara brenda shtëpisë.

Bledi përmendi dhe shprehjen e tij të famshme tashmë, “Kristi do Luizin, Luizi do Kiarën dhe Kiara do famën.”, ndërsa edhe moderatorja pati mundësi t’i përgjigjej, duke thënë se Bledi do vëmendje.

Bledi: Djali i tij plangprishës, Maestro tani është jashtë. Kristi ka patur luhatje. Në këtë ecje, ka meritë Kristi, Luizi, por edhe Olta.

Tani që Kristi u burrërua në lojë, është vënë në lëvizje. Ai tani po tund flamurin e pavarësisë në ballkonin e lojës së tij. Kristi do Luizin, Luizi do Kiarën dhe Kiara do famën.

Kiara: Bledi do vëmendje!