Kontrata sekrete paramartesore e Cristiano Ronaldos me Georginën? Çfarë merr ajo nëse ndahen?
Cristiano Ronaldo mund të jetë duke u përgatitur për dasmën më glamuroze të vitit, por pas kësaj romance fshihet një marrëveshje paramartesore mahnitëse me Georgina Rodríguez.
Sipas thashethemeve që qarkullojnë në mediat spanjolle, legjenda e Real Madridit ka nënshkruar një marrëveshje sekrete, me qëllim mbrojtjen e të dyja palëve në rast ndarjeje.
Ja çfarë thuhet se do të përfitonte Georgina nëse çifti do të ndahej ndonjëherë:
Ndihmë mujore prej 121,000 dollarësh për shpenzimet e saj personale.
5.6 milionë dollarë në pasuri të paluajtshme, përfshirë prona në Madrid dhe Lisbonë.
Një pension të përjetshëm prej rreth 110,000 dollarësh në muaj.
Mbështetje për fëmijët me një shumë prej 500,000 dollarësh në muaj, për të siguruar ruajtjen e stilit të tyre luksoz të jetesës.
2 milionë dollarë në vit për “mirëmbajtjen e stilit të jetës”, që përfshin stafin personal, veshjet dhe kujdesin estetik.
Dy makina luksoze të zgjedhura nga koleksioni personal i Ronaldos.
Fluturime private të klasit të parë të mbuluara plotësisht, si dhe dy pushime luksoze çdo vit.
As Cristiano Ronaldo dhe as Georgina Rodríguez nuk e kanë konfirmuar ekzistencën e kësaj marrëveshjeje paramartesore, por spekulimet tashmë kanë ndezur tabloidët dhe rrjetet sociale.
Për momentin, çifti është i fokusuar te dasma e tyre e shumëpritur – por fansat nuk ndalojnë së pyeturi: A është kjo martesa më e shtrenjtë në historinë e futbollit?/tch