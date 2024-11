Konkurrenti i "Përputhen" depilon vajzat në pjesën int*me për 500 euro

Në takimin e zhvilluar mes dy konkurrentëve të “Përputhen”, Eneadës dhe Gridit, u diskutua puna e këtij të fundit.

Gridi ka treguar se depilon vajzat dhe për këtë gjë paguhet 500 euro. Eneada e pyet:

“Kam parë që poston depilime 500 euro, a ke pasur punë?”

Gridi: Kam pasur shumë punë.

Eneada: Mua nuk më duket normale, nuk do më pëlqente që partneri im i ardhshëm të bënte depilime.

Gridi: Është një shërbim, që nëse nuk do të ishte femër do ishte mashkull. Nëse do e kishe bashkëshortin gjinekolog çfarë do bëje ti?

Eneada: Gjinekologu e ka punë dhe e ka 50 euro vizitën jo 500.

Gridi: Kam mënyrën time të punës, mund të ngjajë revolucionare për tregun shqiptar. Më shkruanin me adresa fallso vajzat dhe kishin shumë qejf të vinin. Klientja ime e dytë më ka marrë në telefon dhe më lutej të vinte, t’ia ulja çmimin dhe më pas arriti t’ja merrte të dashurit paratë.