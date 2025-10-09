Koncepti i katundarëve dhe fshatarëve”/ Ja çfarë e irritoi Vivien Thanon: I bëj thirrje vajzave...
E ftuar në “Live From Tirana” me Ronaldo Sharkën ka qenë Vivien Thano.
Ajo tregoi më shumë për marrëdhënien e saj me disa nga personazhet e njohur të showbizit si Getinjo, Mozzik apo Juliana Nura, por dhe shumë të pathëna të tjera…
Pse një vajzë që flet hapur për dëshirat e saj seksuale apo për partnerët që ka pasur, etiketohet si e përdalë, kurse një djalë që flet për këto lavdërohet?
Kjo lloj fjalie që ti artikulove, është një koncept katundarësh dhe fshatarësh dhë është e tmerrshme që ne akoma në 2025 po diskutojmë këtë gjë. Unë i bëj thirrje vajzave që të jenë sa më lirshme dhe t’i japin mundësi edhe vetes dhe kujtdo që mund të ndërthuren në jetë, që të kenë një njohje.