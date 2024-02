Kolegët e zbulojnë, Cubi Metkaj futet nesër në Big Brother Vip?

Tani nuk ka më dyshime, aktorja e humorit Cubi Metkaj do t’i bashkohet garës së “Big Brother Vip 3”.

Edhe pse vetë këngëtarja kur u pyet tregoi se si do futej nëse do fujtej por nuk e konfirmoi, kanë qenë kolegët e saj në emisionin i “Zgjohu me MCN” ku aktorja ishte prezantuese të cilët e kanë përshëndetur me disa foto të postuara në rrjetet sociale.

“Miq të Zgjohu me MCN, nga sot Cubi, kjo mistrecja që na bënte të qeshnim me lot me humorin e saj ka vendosur të ndjek një rrugëtim të ri.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kjo buqetë me trëndafila është pak për ti shprehur mirënjohjen e plotë për gjithçka që i dha këtij formati që nga fillimi i saj. Suksese Cubi, suksese yll Të duam” – thuhet në një postim në rrjetet sociale, krahas fotove të Cubit me kolegët e saj dhe me një tufë me trëndafila.

Mbetet të shihet nëse Cubi do të prezantohet që në spektaklin e mbrëmjes së nesërme (e shtunë) si konkurrente e re e Big Brother Vip, apo duhet të presim spektaklin e të martës.