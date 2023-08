Kjo është sakrifica më e madhe që Meghan Markle ka bërë për Harry-n

Kur Meghan Markle u martua me Princin Harry dhe u bë zyrtarisht anëtare e familjes mbretërore, kjo do të thoshte se ajo duhej të jetonte sipas rregullave të tyre. Këto rregulla tashmë shumë të rrepta bëhen edhe më të vështira për t’u zbatuar po të kemi parasysh se ato përfshinin edhe heqjen dorë nga ushqimi i saj i preferuar.

Më konkretisht, ish-aktores së Suits dhe Dukeshës aktuale të Sussex-it, iu desh të ndiqte disa rregulla ushqimore shumë kufizuese pas martesës së saj me Princin Harry në vitin 2018. Kjo ishte sigurisht për aq kohë sa çifti jetonte ende në pallat dhe punonte si familje mbretërore, pra para se të largoheshin nga Britania për në SHBA.

Sipas shërbëtorit mbretëror Grant Harrold, familja mbretërore nuk ha ushqim deti nga frika e helmimit. Në fakt, ai tha për Express: “Është një veprim shumë i arsyeshëm që të heqim dorë nga ushqimi i detit kur jemi në detyrë publike. Ne nuk duam që një anëtar i familjes mbretërore të ketë një reagim të ashpër ndaj helmimit nga ushqimi, veçanërisht nëse ata janë në turne jashtë vendit’

Nuk ka dyshim se Meghan ishte i frustruar nga ky kufizim dietik, pasi ajo ka folur më parë për dashurinë e saj ndaj ushqimeve të detit. Dukesha e Sussex-it dhe nëna e dy fëmijëve, Archie dhe Lilibet, i tha revistës The New Potato se “dita e saj ideale e ngrënies” do të përfshinte shumë ushqim deti. Ajo tha: “Dita ime ideale ushqyese do të përfshinte shumë ushqime deti. Një darkë relaksuese me prodhime deti dhe makarona dhe një negroni për të mbyllur mbrëmjen.’

Megjithatë, ushqimet e detit nuk janë kufizimi i vetëm, pasi ushqimet e tjera luksoze janë gjithashtu të ndaluara. Harrold shtoi: “Përveç butakëve, do të ishte gjithashtu mjaft e këshillueshme të shmangni ushqime të tilla si foie gras”.

Rregulla të tjera që Meghan duhet të zbatonte gjithashtu janë që ajo nuk lejohet të votojë, nuk lejohet të bëjë selfie, nuk lejohet të nënshkruajë autografe dhe duhet të udhëtojë gjithmonë me veshje të zezë në rast se vdes një anëtar i familjes mbretërore.