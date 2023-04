“Kisha frikë se mos...”, Kiara zbulon arsyen e rikthimit në “Big Brother Vip”

Që pas rikthimit në shtëpinë e Big Brother VIP, Kiara është përballur me shumë situata të cilat kanë bërë që ajo të ndihet goxha e ngarkuar emocionalisht.

Teksa bisedonte me Jorin në dhomën e ndenjes, moderatorja ka treguar se është penduar për rihyrjen e saj në shtëpi. Ajo theksoi se arsyeja përse vendosi të rikthehej në garë ishte marrëdhënia e saj me Luizin.

Kiara u shpreh se kishte frikë se mos raporti mes saj dhe Luizit do të ftohej pasi që nga nata e daljes së saj dhe deri në natën finale, do të ishin shumë ditë të ndarë nga njëri-tjetri.

“Ndonjëherë pendohem që u rifuta. Por kisha frikën se kur ndodh që rri shumë larg me të dashurit, duket sikur ftohen gjërat, nga data 25 mars deri në maj ndërkoë që ne kemi vetëm 3 muaj bashkë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Publiku thotë hajde të shikojmë si do zihet Kiara dhe Efi, po këtu e vuajmë ne se nuk jemi prej druri.”- tha Kiara.