Kim Kardashian ndaj Kanye West: Thuaji gruas tënde të mbulohet kur është pranë fëmijëve të mi

Kim Kardashian thuhet se ka kërkuar që Kanye West t'i thotë gruas së tij, Bianca Censori, që të vishet mirë e të mbulohet para fëmijëve të tyre.

Kim supozohet se nuk është një fanse e veshjeve aq transparente të Biancës. Edhe pse ajo ka një marrëdhënie miqësore me gruan e ish-burrit të saj, ylli i 'The Kardashians' thuhet se dëshiron që gruaja e Kanye të vishet siç duhet rreth fëmijëve të saj, sipas The Daily Mail.

“Kim e udhëzoi Kanye-n që të mos lejonte që Bianca të vishej kështu rreth fëmijëve të tyre”, tha një burim për gazetën. "Ajo është vërtet e befasuar që Kanye e lë gruan e tij të dalë nga shtëpia e veshur ashtu."

Kërkesat e Kim erdhën pasi vajza e saj e madhe bëri një vizatim lakuriq të njerkës së saj. Të enjten, ylli i Hulu ndau një foto të fletores së vajzës së saj në TikTok. Kritikët e kritikuan reperin se kishte traumatizuar fëmijët me fotot e tij të çuditshme.