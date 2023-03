Kiara thotë se do bënte dashuri po të fikeshin kamerat, Olta: Unë do ju shihja...!

Olta dhe Kiara kanë kaluar disa orë së bashku mbrëmjen e djeshme brenda suitës në shtëpinë e “Big Brother VIP”.

Vajzat u janë përgjigjur dhe disa pyetjeve të përgatitura nga vëllai i madh.

Një prej pyetjeve ishte: "Çfarë do kishe bërë nëse do fikeshin kamerat për 60 minuta?

"Dashuri me Luizin", u përgjigj Kiara.

Olta: Unë do shihja Kiarën dhe Luizin si bënin dashuri, ju betohem

Kiara: Jo, jo

Olta: Do vija t'ju bezdisja nuk bëhet fjalë.

Do thoja edhe: O Kiara ça bën ti kështu mi? Pra kur të dali Luizi gjëja parë që do bëni dashuri? Apo do prisni të ikni në Maldive?

Kiara: Ç'është kjo pyetje! Normale që gjëja parë që do bëjmë është ajo.