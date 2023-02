Kiara dhe Luizi bisedojnë nga pas derës, “më premtove që do më thoje diçka të rëndësishme”

Big Brother Albania ka vecuar Luizin dhe Kiaren ne nje moment kyc.

Mbremjen e djeshme Luizi dhe Efi u zgjodhën fitues të ‘The voice of Big Brother’.

Si shpërblim, Vëllai i Madh vendosi që ata t’i izolojë në një dhomë, bashkë me një ‘bebe’, ku do të luajnë rolin e prindërve deri të martën.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Dy banorët nuk duhet të kenë kontakte me pjesën tjetër deri të martën dhe duhet të qëndrojnë në dhomë gjatë këtyre ditëve, pa dalë fare prej saj.

Por, fill pas spektaklit, Kiara shkoi tek dera e dhomësë dhe bisedoi me Luizin përmes saj.

Ndonëse ajo e përsërit shpesh faktin që ka nevojë për hapësirë, nuk kalun as 10 minuta dhe Kiara e ndjeu mungesën e Luizit.

Ne spektaklin e djeshem eshte folur gjate per raportin mes Kiares dhe Luizit.

Ky i fundit ka thene se eshte i qarte per ate cka kerkon ndersa Kiara eshte shprehur se ka nevoje per me shume kohe.