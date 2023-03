"Këto të katërta nuk kanë llogaritur që..."/ Edhe Luizi ka diçka për të thënë për Klean, Efin, Kejvinën dhe Gertën

Informacioni mbrëmshëm nuk ka qenë e lehtë as për Luizin i cili ka vendosur të mbrojë lidhjen e tij me Kiarën por pa jua harruar fjalët personave që u shfaqën në klip.

Publiku e di si është e vërteta,ai nuk ka faj të mendoj keq pasi gjithçka ju servir në mënyrën më të keqe të mundshme.

Pas përfundimit të spektaklit, Luizi ka thënë:

“Lidhur me këto, Kejvina, Efi, Klea Huta, motra e Gixharit, nuk kanë llogaritur diçka. Unë me portalet nuk merrem kurrë, me lajm portali.

Lajm që tha Kristi kështu, me Kristin merrem unë. Tani, këto të katërta nuk kanë llogaritur diçka, që unë do dal herët a vonë prej kësaj shtëpie.

E do e jap edhe unë një koment, po koment alla Luizi që e kam me sarkazëm, me humor. Nuk e kanë menduar këtë”-përfundon këngëtari.

Kiara i kërkoi ta mbyllnin këtë muhabet që e cilësoi si mërzitje të momentin por që tashmë kaloi.