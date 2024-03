Kërkoi 600 mijë euro? Arbana Osmani thyen heshtjen për largimin nga Big Brother Vip

Ish-moderatorja e “Big Brother”, Arbana Osmani, ka vendosur të ndajë mendimet e saj të qendrueshme rreth çështjeve shumë të përfolura në media muajve të fundit, duke hedhur dritë mbi raportet e saj me Top Channel dhe të ardhmen e saj në botën e televizionit. Në një intervistë të veçantë me Mira Kazhanin, ajo flet gjithashtu për biznesin e saj dhe adreson spekulimet për kërkesën e saj financiare.

Në këtë intervistë të hapur dhe pa dorashka, Arbana shpjegon se si ka zgjedhur të fokusohet në atë që i sjell lumturi dhe qetësi shpirtërore dhe sesi ka mësuar të shijojë çdo çast të prezentit. Ajo rrëfen për periudhat e ngjeshura në jetën e saj dhe vendimet për të ndjekur pasionet dhe qëndrimet më pranë fëmijëve të saj, duke shfaqur një lloj falënderimi për vëmendjen e publikut dhe mbështetjen e tyre.

Një pyetje që ngjall interes në intervistë është nëse Arbana do të kthehet në televizion dhe nëse do të jetë përsëri me Top Channel. “Vetëm sepse ne jemi personazhe publikë nuk e kam për detyrë të jap përgjigje për zgjedhjet profesionale”, përgjigjet ajo, duke e prerë shkurt spekulimet.

Kur biseda arrin te pyetja se a ka kërkuar Arbana një shumë prej 600 mijë eurosh për kthimin e saj në “Big Brother”, ajo qeshi lehtë dhe tha: “Nëse unë do të isha orientuar nga paratë për vendimet e mia të rëndësishme, do të isha ose shumë e pasur ose shumë e varfër”, deklaron ajo.

“Paratë nuk janë kurrë në zemrën time kur bëhet fjalë për vendimet e mia. Jam gjithmonë e motivuar nga zëri i zemrës”.

Arbana thekson gjithashtu se gjatë viteve të saj si moderatorë e “Big Brother”, ka mbetur besnike ndaj formatit dhe ndaj teleshikuesve që kanë ndjekur programin me ose pa të. Ajo ka folur gjithashtu edhe për raportin e saj me konkurrentët, veçanërisht me Luiz Ejllin, duke pohuar se ka respekt të thellë për guximin dhe kontributin e çdo pjesëmarrësi në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.

Në përfundim, Arbana sqaron pozicionin e saj për të jetuar të tashmen dhe të bërë atë që e bën të ndihet e përmbushur, një mesazh që ajo shpreson të frymëzojë edhe të tjerët që dëshirojnë të ndjekin ëndrrat dhe pasionet e tyre.