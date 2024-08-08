LEXO PA REKLAMA!

Kërcënohet zyrtari i Prokurorisë, shkak Noizy

Lajmifundit / 8 Gusht 2024, 21:59
Showbiz

Kërcënohet zyrtari i Prokurorisë, shkak Noizy

Zëdhënësi i Prokurorisë në Pejë, Shkodran Nikçi, është kërcënuar pas prononcimeve për rastin e rrahjes së Medi Insenit, ku u përfshi edhe reperi Noizy.

Kështu ka komunikuar zyra e Kryeprokurorit të Shtetit.

Njoftimi i plotë:

“Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit (ZKPSH), dënon kërcënimin që i është bërë Zyrtarit të Lartë për Komunikim me Publikun në Prokurorinë Themelore të Pejës, z.Shkodran Nikçit, të cilat vijnë si rrjedhojë prononcimeve të punës së tij zyrtare lidhur me veprimet e ndërmarra nga Prokurori i Shtetit për rastin e rrahjes në një diskotekë në Pejë, ku ishin të përfshirë shtetas të Republikës së Shqipërisë.


Prokurori i Shtetit në bashkëpunim me institucionet tjera ligj zbatuese dhe autoritetet shqiptare do t’i ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore dhe do ta trajtojnë me seriozitet të lartë këtë çështje, në mënyrë që kërcënuesi të përgjigjet sa më parë para drejtësisë” .

 

