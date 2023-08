Këngëtarja shqiptare pëson aksident, poston foto: Mund të kisha vdekur

Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Enisa Nikaj ka pësuar një aksident rrugor.

Ka qenë ajo vetë që ka ndarë 2 foto, një teksa ndodhet në urgjencën e spitalit dhe të dytën makinën e saj të shkatërruar, si pasojë e përplasjes.

Bashkangjitur fotove, ajo ka edhe një mesazh.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Mund të kisha vdekur, por unë jam ende këtu. Zoti është i madh. Postova 2 fotot që bëri kushëriri im, në njërën jam unë që as nuk e dija se e kishte bërë foton. Po e postoj që fansat e mi të dinë se ka ndodhur një aksident traumatik. Unë nuk postova të dy anët e makinës, ne u goditëm dy herë. Makina tjetër që na goditi u shkatërrua. Nuk kam foto në ambulancë, ku isha e pavetëdijshme në dyshemenë e spitalit, me një mbajtëse për qafën dhe unë duke u shtyrë në një karrige me rrota. Nuk ia uroj këtë përvojë as armikut tim më të keq.”– ka shkruar ajo në Instagram.