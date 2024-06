Këngëtarja shqiptare në zi, humb të atin: Me dhimbje dhe pikëllim të thellë…

Këngëtarja Teuta Selimi humb babanë. Lajmin e ka dhënë vetë këngëtarja me anë të një postimi në rrjetet sociale, ku bën të ditur se babai i saj, Hamit Selimi, ka ndërruar jetë.

Me një mesazh të shkurtër por të mbushur me pikëllim të thellë, Teuta ndau me ndjekësit e saj këtë humbje të madhe.

“Me dhimbje dhe pikëllim të thellë njoftojmë familjarët, miqtë se sot ndërroj jetë babai ynë Hamit Selimi”, shkroi ajo në një postim në Instagram, duke përcjellë lajmin prekës.

Varrimi i babait të saj është caktuar të bëhet sot në ora 13:30 në varrezat e Prishtinës, në lagjen e njohur si Dragodan.