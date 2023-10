Këngëtarja rrëfen eksperiencën me Covid: Mendova se do vdisja bashkë me djalin, shkrova testamentin

Këngëtarja Pink ka rrëfyer eksperiencën që ka kaluar me Covid-19, në fillimet e kësaj pandemie, mars, 2020. Në një revistë në radion “Heart Radio”, këngëtarja rrëfeu se gjendja shëndetësore ishte aq e keqe sa emndoi se do vdiste bashkë me djalin.

“Duket çmenduri, por ne kishim Covid vitin e shkuar, në fillim të Marsit, dhe ishte shumë keq, aq sa unë shkrova sërish testamentin tim. Në atë moment mendoja se çdo gjë kishte marrë fund për ne. I thashë shoqes sime gjatë një bisede në telefon, dua t’i thuash Willoë se sa shumë e desha.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ishte shumë, shumë e frikshme dhe e keqe. Si prind, mendon çfarë do të lë pas për fëmijën tim? Çfarë po ju mësoj atyre? A do ja dalin ata mbanë në këtë botë, në këtë botë të çmendur që ne po jetojmë tani? Dhe çfarë duhet t’ju them nëse kjo është hera e fundit që duhet t’ju them diçka?”, është shprehur Pink.