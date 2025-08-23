LEXO PA REKLAMA!

Këngëtarja e njohur konkurrente në Big Brother Vip Albania 5? Ja si përgjigjet ajo

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 13:33
Showbiz

Këngëtarja e njohur Lore ka qenë e ftuar në emisionin radiofonik “She’s On Air” në Top Albania Radio, ku ka ndarë disa detaje rreth projekteve të saj dhe planeve për të ardhmen.

Gjatë intervistës, ajo u pyet për mundësinë e një pjesëmarrjeje në formatin e njohur televiziv, Big Brother VIP Albania 5. Lore pranoi se kishte marrë ftesë edhe vitin e kaluar, por atëherë nuk ishte gati për këtë eksperiencë.

“Mua më ka ardhur një ftesë edhe vjet, por unë nuk isha gati. A jam gati tani? Nuk e di, do ta zbuloj kur të më vijë ftesa,” u shpreh këngëtarja, duke lënë të hapur mundësinë e pjesëmarrjes në edicionin e ri të reality show-t.

Intervista nxiti interesin e fansave, të cilët janë kuriozë për planet e saj të ardhshme në skenën muzikore dhe në ekranin televiziv.

