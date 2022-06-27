Këngëtari Ylli Limani, humb njeriun e shtrenjtë: Nuk po më besohet..
Artisti i njohur Yll Limani ka humbur një nga miqtë e tij më të mirë i cili fatkeqësisht është ndarë nga jeta.
Ka qenë vetë këngëtari i preferuar nga mijëra të rinj shqiptarë, i cili ka ndarë me ndjekësit e tij në rrjetet sociale këtë lajm të hidhur.
Ylli ka publikuar një foto të të ndjerit në Instagram duke shkruar se ende nuk i besohet. I bindur se do takohen sërish në jetën e përtejme, Ylli e mbyll dedikimin e tij duke thënë se nuk do e harrojë kurrë.
“S’po m’besohet. Rroni jonë, shkove shumë herët… Shpirti yt i mirë u prehtë në paqe, e ishalla s’ki ma dhimbje. E di që prapë kena mu pa, me kesh, me nejt, me bo hajgare, edhe unë me t’nguc për shijet e tua muzikore.
Gjithë ki me u mbajt në mend si njeriu që ka bo dritë n’çdo dhomë që ka hy… Rronay, shoku jonë, you ëill forever be missed” -ka shkruar Ylli.