LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Këngëtari Ylli Limani, humb njeriun e shtrenjtë: Nuk po më besohet..

Lajmifundit / 27 Qershor 2022, 11:10
Showbiz

Këngëtari Ylli Limani, humb njeriun e shtrenjtë: Nuk po më

Artisti i njohur Yll Limani ka humbur një nga miqtë e tij më të mirë i cili fatkeqësisht është ndarë nga jeta.

Ka qenë vetë këngëtari i preferuar nga mijëra të rinj shqiptarë, i cili ka ndarë me ndjekësit e tij në rrjetet sociale këtë lajm të hidhur.

Ylli ka publikuar një foto të të ndjerit në Instagram duke shkruar se ende nuk i besohet. I bindur se do takohen sërish në jetën e përtejme, Ylli e mbyll dedikimin e tij duke thënë se nuk do e harrojë kurrë.

S’po m’besohet. Rroni jonë, shkove shumë herët… Shpirti yt i mirë u prehtë në paqe, e ishalla s’ki ma dhimbje. E di që prapë kena mu pa, me kesh, me nejt, me bo hajgare, edhe unë me t’nguc për shijet e tua muzikore.

Gjithë ki me u mbajt në mend si njeriu që ka bo dritë n’çdo dhomë që ka hy… Rronay, shoku jonë, you ëill forever be missed” -ka shkruar Ylli.

Këngëtari Ylli Limani, humb njeriun e shtrenjtë: Nuk po më

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion