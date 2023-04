“Këngë pa lidhje”, Butrint Ymeri ka përgjigjen e duhur për Luizin dhe Kiarën, ja si hakmerret këngëtari

Që me hyrjen e Kiarës në shtëpinë e BBV, Butrint Imeri ka thumbuar herë pas here Luizin. Këtë herë ai ka postuar në story foton e një mikrofoni ku mban logon “Fast Food Television”, e duket se ka lidhje me famën e shpejtë që merr dikush, por që nuk ka asnjë lloj vlere e cilësie.

Se çfarë ka dashur të thotë me saktësi nuk dihet, por padiskutim ky është një thumb.

Pak ditë më parë këngatëri Luiz Ejli ironizoi tekstet e këngëve të Butrint Ymerit si këngë pa lidhje.