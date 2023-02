Kejvina Kthella reagon ashpër ndaj deklaratave të babait të Krisitit: Zoti çapaçul Aliaj...

Ish-banorja e “Big Brother Vip”, Kejvina Kthella ka bërë një reagim të ashpër ndaj Robert Aliajt, babait të Krisiti, i cili është gjithashtu pjesë e formatit.

Teksa ishte ende në shtëpi, Kejvina “iu qep” Kristit dhe u duk se mes tyre mund të kishte diçka. Asokohe, Robert Aliaj, në një intervistë që dha, e konsideroi modelen “jo të denjë” për Kristin.

Gjithashtu, në një intervistë të fundit, Aliaj i doli kundër edhe komenteve të Sabianit rreth Kristit, duke i cilësuar si “anadollake.”

Të gjitha këto reagime, Kejvina i ka përmbledhur në një postim në Instastory, krahas së cilit shkruan: “Zoti çapaçul Aliaj, ndrysho ngjyrën e manikyrit jo fjalët o Bur”

Kujtojmë se kur Kejvina ishte ende në “Big Brother Vip”, Roberti është shprehur shumë i prerë teksa tha se po ndryshoi mendje Kristi, “mua nuk më ka baba”.

Roberti tregoi se i biri është i lidhur jashtë, ku theksoi se ka disa parimet kur bëhet fjalë për personin që do të krijojë familje.

“Shiko këtu ka një moment që duhet sqaruar. Kristi është një djalë shumë i edukuar dhe po të them që ai kurrë nuk do ta fyente një femër qoftë edhe e përdalë. Ai do të thoshte: “Kjo është një femër që duhet respektuar”. E para, unë nuk e ndjek fare, vetëm shoh se çfarë postohet. E kam neveri.

Nuk e kam vetëm me ‘Big Brother’, por as veten nuk e shoh në ekran. Por Kristi ka thënë që nuk është tipi im, nuk e ka fyer.

Po ndryshoi mendje Kristi, mua nuk më ka baba. Unë nuk e lë djalin tim, dmth nuk e pranoj që djali im të gjejë grua nëpër televizione. Unë nuk e kam shokë, e thash që kam djalë, e thash në këtë term.

“Ai e di shumë mirë opinionin tim, unë nuk kam qejf të fus në shtëpi një tip të shoëbiz-it, pa e paragjykuar fare në kuptimin e këtij shoëbiz-i sepse vetë kam qenë i shoëbiz-it, nuk e snoboj këtë gjë.

Por unë dua një gjë me mend. Nuk dua një njëri me buzë, më pëlqen më shumë kur hap gojën ta ardhuroj, se sa kur heqin ndonjë gjë. Kristi i ka këto, ai prandaj tha që nuk bëhet fjalë për romanca sepse e pret dikush tjetër jashtë.

Karakterin e ka shumë pozitiv Kejvina, kjo është shumë e vërtetë. Nuk kam asnjë lloj ndjeshmërie, kam standarde. Kur vjen puna te familja, jemi seriozë”, u shpreh Roberti.

Ndërsa, së fundmi Robert Aliaj ka folur për herë të parë në lidhje me deklaratat e Sabianit, pas lidhjes së të bijës me Kristin, brenda shtëpisë së “Big Brother Vip”. Aliaj i ka cilësuar deklaratat e Sabianit në rrjet, si deklarata anadollake dhe mesjetare, që një prind europian nuk duhet t’i bëjë kurrë për fëmijën e tij.

“Ti ndërhysh fëmijës në zgjedhjet e veta është gjëja më e tmershme që mund t’i bësh fëmijës në Europë, se duan të impenjohen në Eu. Këto qëndrime krejtësisht anadollake, kur njerëzit shohin se në çfarë niveli mjeran ka rënë një pjesë e shoqërisë. Janë shqipfolës, por jo shqiptar.

Një shqiptar i ndershëm është shqiptar i Nolit, i Migjenit, nuk janë këta shqiptarë që në mënyrë analfabete, artikulojnë revoltën e tyre e shprehin duke kërcënuar njerëzit e familjes. Po bëhet nami, ne po përjetojmë disa moment mesjetare këtu”-tha ai në “Shqipëria Live.”