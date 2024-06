“Ke qenë e dashura e Romeos”, Heidi përplasje me Riken: Ti ishe në hije! Të jepte Jul Deda situata…

Rike Roçi ka dhënë mendimin e saj personal në lidhje me lojën e Heidit.

Ajo shprehe se Heidi arriti aty ku arriti vetëm sepse ishte e dashura e Romeos dhe se ka qenë në hije aq kohë sa nuk e kishte pëlqimin e tij. Sipas Rikes, Heidi nuk bënte as lojë dhe as strategji, thjesht përfitoi nga lidhja me Romeon.

Rike Roçi: Unë nuk shoh që Heidi ka bërë as strategji dhe as lojë, unë e shikoj thjesht si një vajzë shumë të ftohtë që buzëqesh dhe nuk i dihet se çfarë fsheh pas asaj buzëqeshje. Për mendimin tim nëse nuk do kishe pëlqimin e Romeos, do rrinte në hije dhe kaq. Ka qenë e dashura e Romeos dhe ka marrë vëmendje kaq.

Heidi: Po ti çfarë ke bërë, ke bërë një skenë kosi me Eglën?

Rike Roçi: Në momentin që ti nuk kishe pëlqimin e Romeos, ti nuk kishe asnjë vend. Nuk mendoj se ke bërë kalkulime e strategji loje thjesht, të vinin situatat në dorë, t’i jepte o Jul Deda situatat sepse përfliteshe me Romeon kaq.