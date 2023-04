“Ke hyrë me dy porta”, Efi dhe Nita me tone të ashpra: Je talent, superviktimë je

Nita dhe Efi janë përplasur në primen e Big Brother Vip për përplasjet e herëpashershme në reality shoë. Akuzave të Nitës se është ndierë e bullizuar nga ajo, Efi i ka cilësuar viktimizim të tepruar.

Efi: Shumë e shëmtuar pjesa e belbezimit që përmendi Nita. Pa vetëdijën time paskësh prekur atë. Ne ishim me bashkëbisedim këtu. Nita përmendi që kur flet Luizi mund të nominojnë në mënyrën e tij. Në momentin që po diskutoja pa të keq, më tha që edhe unë nuk mund ta bëj por se bëj. Ajo devijon nga diskutimi dhe shkon atje ku kërkon të shkojë. Nuk më intereson mendimi i Nitës, është një përsëritje që kërkon të bëjë zhurmë në veshin tim.

Nita: Efi ka hyrë duke përdorur dy porta. Ka thënë nuk kam hyrë për të luajtur dhe duke i thënë Deas bëji gati valixhet. Veprimet e saj bien ndesh me ata që ka thënë. Vazhdon me qasjen e tillë, atë natë që më ka bullizuar, definitifisht duket shumë keq. Efin e kam pasur shumë afër dhe më ka thënë pse viktimizohesh.

Efi: Nita je talent, superviktimë

Luizi: Kur je duke bërë debat me dikë, dua me të ngatërru jo me të tall. Më tha pse nuk nomino. Për mua është mënyrë jo e bukur, është e drejta e saj. Të gjithë opinionistat e kuptojnë nëse Efi është aleatja ime.