“Kë do vrasim nesër me thikë?”, dy banorët thyejnë rregullin e 'BBV', ulen 2 mijë euro nga çmimi i madh

Ndonëse mbrëmjen e djeshme Arbana paralajmëroi banorët se me çdo ofendim, dhunë verbale apo kërcënime do të ulej me 2000 euro çmimi madh, duket se kjo gjë është harruar nga banorët e kësaj shtëpie.

Amos duke folur me Oltën gjatë festës së ditëlindjes së Kiarës kanë vijuar me atë që ata e cilësojnë ‘humor’.

“Nesër do zgjohesh me thika? Kë do vrasim?”- ka thënë Amosi, ndërsa Olta e ka puthur pas kësaj fjalie.