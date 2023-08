Katy Perry dhe Orlando Bloom përfundojnë në gjyq dhe shkak bëhet rezidenca e tyre 15 milionë dollarëshe!

Një burrë 83-vjeçar ka vendosur të çojë në gjyq yllin e popit Katy Perry dhe aktorin Orlando Bloom, pasi mendon se ata blenë rezidencën e tij prej 15 milionë dollarësh, ndërkohë që ai nuk ishte i vetëdijshëm. Sipas RadarOnline.com, shtëpia në Santa Barbara iu shit çiftit të famshëm kur Carl Wescott kishte shumë pak kohë që kishte dalë nga spitali pas një operacioni gjashtë-orësh në shpinë disa ditë më parë. Çështja ka vazhduar për tre vjet që nga shitja që u bë në korrik 2020, por tashmë është vendosur të arrijë përfundimisht në gjykatë.



Wescott ishte duke marrë shumë qetësues pas operacionit dhe ai po pretendon se nuk e kishte kuptuar se çfarë po bënte. Më vonë ai e anuloi kontratën për shtëpinë. Ai këmbëngul se agjentët e Perry dhe Bloom e kërcënuan se do ta padisnin nëse ai nuk do të vazhdonte me shitjen e pronës së tij.







Wescott kërkoi që kontrata të shpallej e pavlefshme me arsyetimin se “i mungonte aftësia mendore për të kuptuar natyrën dhe pasojat e mundshme”, duke vënë në dukje se ai kurrë nuk e listoi pronën ose nuk foli me një ndërmjetës për listimin e tij me tetë dhoma gjumi dhe 11 banjo në shtëpi.

“Pas daljes nga spitali, zotit Westcott iu përshkruan të paktën dy opiate në formë pilule që do të vazhdonte t’i merrte për dhimbje, të cilat i merrte siç ishte përshkruar disa herë çdo ditë”, sipas ankesës së raportuar për herë të parë nga Daily Mail.

Kombinimi i moshës së tij, dobësia nga gjendja e tij e shpinës dhe operacioni i fundit, dhe opiumet që ai merrte disa herë në ditë, e bënë zotin Westcott jo të vetëdijshëm.