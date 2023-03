“Kaq i urryer jam në këtë shtëpi që nuk...”/ Luizi paralajmëron banorët: Pasojat janë problemi

“Kaq i urryer jam në këtë shtëpi që nuk më shpëtoi kush”. Kështu u shpreh mbrëmë Luiz Ejlli teksa qëndronte në living me Kiara Titon pranë dhe banorët e tjerë.

Këngëtari i referohej zinxhirit të shpëtimit, të cilin e nisi pikërisht partnerja e tij. Kiara nuk tha emrin e Luizit por të Keisit.

Katër banorët që ngelnin në fund shkonin automatikisht në nominim dhe ato janë, Antoneta, Shpati, Elvisi dhe Luizi.

Pjesë nga biseda

Luizi:

Jori: Fillove avazin ti?

Luizi: Po ti mo? Sikur kishe inate me atë që të nxora në nominim. Ore nuk më shpëtoi asnjëri. Ça paskeni qenë. Atëherë thoni Luiz ça ke me ne, ja, asnjëri s’më do

Kristi: Po ty s’të shpëtoi Kiara, kush do të shpëtojë

Luizi: Edhe ju me i bërë qejfin Kiarës, nuk po e shpëtojmë atë

Elvisi: Si i gjen përgjigjet

Luizi: Nuk është normale

Kristi: Pse?

Luizi: Kjo i bie që automatikisht më paskeni të tanë inat. Edhe unë nuk e di, ju a duhet të gëzoheni apo mërziteni për këtë gjë. Ky është problemi, pasojat janë problemi.

Kristi: Unë jam i gëzuar

Luizi: Për ty e di, se ti kaos do. Ulesh aty, merr katër pako makarona, merr katër kavanoza pesto dhe i shijon.