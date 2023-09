"Kapa burrin me dashnoren," prezantuesja e njohur habit me deklaratën

E teksa u zbulua se partneri skenik i Atalantes do të jetë fituesi i vjetshëm i Dancing With The Stars, prej vite pjesë e trupës së baletit të Top Channel, Luixhino, duket se problemet kanë nisur tashmë. Vetëm pak minuta më parë, Atalanta ka postuar një InstagramStory ku shfaqet ajo me Sarën dhe Luixhinon, me mbishkrimin e mëposhtëm.

Kapa burrin me dashnoren…

Të tre ishin të buzëqeshur në foton të cilën e kanë shoqëruar me emoji duke qeshur poashtu. Epo duket se fituesja e parë e DWTS e përkrah partnerin e saj skenik edhe në Dancing With The Stars 2.