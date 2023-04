“Kam nevojë të rri vetëm”, Getinjo “i jep duart” Vivien: Jam në depresion

Getinjo dhe Vivien nisën historinë e dashurisë në shtëpinë e BBV Kosova. Por duket se çifti po bëjnë pauzë në marrëdhënien e tyre dhe këtë lajm duket se e ka konfirmuar vetë reperi.

Në një postim në Instagram shkruan se aktualisht është në një fazë depresioni dhe po shkëputet nga rrjetet sociale.

“Pershendetje njerez te dashur, uroj qe jeni mire krejt. Un do te largohem pak nga rrjetet sociale per arse personale! Kam pak nje faze depresioni dhe me duhet te jem pak larg ketyre aplikacioneve”, shkroi ai.

Ndërsa sa i përket lidhjes me Vivien shtoi: “S’ka të bëj me këtë punë asgjë. Thjesht kam nevojë të rri vetëm dhe të bëj një pushim nga të gjitha gjërat. Dashuri”