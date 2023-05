“Kam humbur disa kile…”/ Luiz Ejlli zbulon si është jeta e tij pas “Big Brother VIP 2”: Nuk e...

Ditën e djeshme Luiz Ejlli ka qenë i ftuar në emisionin “Shqipëria Live” dhe u ka dhënë përgjigje shumë pyetjeve dhe thashethemeve dhe ka treguar projektet e reja të tij.

Gjithashtu Luizi ka treguar edhe si është tani jeta e tij pas mbarimit të “BBV2”.

“Kam humbur shumë kile nga të gjitha nuk e kisha menduar as nëpër ëndrra se cfarë mund të më priste jashtë mendoja se do merrja Kristin do bëja një xhirro me makinë dhe aq nuk kam pasur kohë të rri as me nënën time…”