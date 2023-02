"Kam 'AS' nën mëngë"/ Olta 'kërcënon' Luizin: Di shumë gjëra për gruan tënde

Debati mes Oltës dhe Luizit, ndonëse kaloi në personal, gjatë ofendimeve u përfshi edhe një person i tretë. Bëhet fjalë për Kiarën.

Pasi e cilësoi si femër pa moral, Olta i tha Luizit se ajo dinë shumë gjëra për Kiarën.

Olta: Do vijë dita që do të të them se çfarë opinioni kam për Kiarën. Do t’i rreshtoj të gjitha. E dinë sa shumë di… E di sa asa kam nën mëngë për gruan tënde?