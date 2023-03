"Kam afeksion ndaj Luizit", Olta flet për "armikun" e saj: Më dhemb kur ai ndihet keq...

Edhe pse kundërshtari i saj më i fortë në lojë, Olta tha se Luizin e ka shumë përzemër dhe se ka krijuar afeksion ndaj tij.

Teksa po bisedonte me Gertin, për t’i sqaruar këtij të fundit qëndrimin e saj me Luizin, Olta u shpreh se ajo mërzitet shumë kur Luizi ndihet keq, pasi me të ka kaluar shumë situata brenda në shtëpi.

Sa i përket Fotinisë, Olta tha se ajo nuk ka të njëjtën afrimitet që ka me Luizin me të. Ndaj, për këtë arsye, ajo do përqafojë Luizin edhe kur ata zihen dhe jo Fotininë.



Olta i tha Gertit që ai i ka thënë asaj se ai e donte Kiarën jashtë shtëpisë. Gerti nuk e mohoi një gjë të tillë. Ai tha se e ka thënë këtë, pasi dalja e Kiarës, do i shërbente mirë lojës së saj.

Gerti i tha Oltës se Luizi e ka eklipsuar shumë atë dhe duke qenë se ata janë kundërshtarë në lojë, ai e këshilloi Oltën që ta “sulmojë” Luizin, pasi me mënyrën se si ajo po sillet, po e kthen në “aleat”.