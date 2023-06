“Ka filluar alkoolin”/ Lorenci flet për ndarjen e Olsi Bylykut dhe Eglit: Unë i kam prezantuar, por…

Lorenc Hasrama ka treguar ditën e sotme detaje nga ndarja e dyshes Olsi Bylyku dhe Egli.

Këngëtari ka treguar se ka qenë po ai që e ka njohur dyshen, ndërkohë që tashmë pas ndarjes ka marrdhënie shumë të mirë me të dy.

“Unë me Eglin kemi qenë shok që në gjimnaz. I kam prezantuar unë. Me Olsin njihemi që në fëmijëri. Raportet me ta janë shumë ok. Njerëzit e dinë vetë se çfarë i bënë të lumtur dhe unë u uroj vetëm të mira.

Unë edhe Olsi kemi super miqësi, jo më larg se mbrëmë kemi ndenjur në studio deri vonë. Olsi ka filluar të pij pak alkool, unë e mësova në fillim por tani ai po ma jep mua.”- tha Lorenci.