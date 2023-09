Julia Fox zbulon se nuk ka kryer marrëdhënie me Kanye West gjatë lidhjes së tyre

Julia Fox ka folur për lidhjen e saj të shkurtër me Kanye West. Aktorja 33-vjeçare ka folur për “New York Times” dhe ka theksuar se pavarësisht se ishte në një lidhje me reperin, ata nuk kishin jetë seksuale.

“Nuk ishte në të vërtetë për këtë,” tha ajo, që do të thotë se marrëdhënia e tyre nuk përfshinte fare seks. Siç e ka përmendur më poshtë, ajo ka shkruar për marrëdhënien e saj me Kanye West në kujtimet e saj, të cilat do të publikohen më 10 tetor.

Në librin e saj ajo shkruan se “lidhja e tyre drejtohej kryesisht nga Kanye West”, ndërsa theksoi se gjatë kohës që ishte me të ishte argëtuar shumë. “Energjia e tij është shumë argëtuese kur je rreth tij. Ai më bëri mua dhe miqtë e mi të qeshnim, të kërcejmë dhe të argëtohemi gjatë gjithë natës”, shkruan ajo në librin e saj, siç raportohet nga US Magazine.