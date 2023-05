Jori shfaqet krah banorit të njohur të ‘BBV’, Dea behet 'xheloze' ndaj tyre

Përmes postimeve në rrjetet sociale, Jori Delli ka zbuluar mbrëmë se ka darkuar me Krist Aliajn.

Ish-banorja ka ndarë me ndjekësit një foto në “Instastory” ku shfaqet e mbështetur te Kristi.

Por duket se Dea Mishel është bërë ‘xheloze’ për këtë fakt. Ajo e ka ripostuar këtë imazh në “Instastory” dhe bashkëngjitur me të shkruan:

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Ja si më lanë pas dore”.

Pas përfundimit të “Big Brother VIP”, Dea, Kristi dhe Jori janë parë bashkë. Ish-banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri kanë qëndruar bashkë te festat që u organizuan pas mbarimit të këtij edicioni të reality shoë-t.

Kujtojmë se Kristi në një intervistë për Top Albania Radio, u shpreh se nuk do të ketë shoqëri me të gjithë banorët e BB VIP. Ai tregoi se flet vetëm me Dean.