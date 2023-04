“Jori, pse e sheh Efin me sy xhelozie?”, Luizi "fut xixat" mes dy banoreve

Rikthimi i 4 ish-banorëve në shtëpinë e “Big Brother VIP2” ka sjellë dinamika të reja. Tani po krijohen aleanca të reja, ku secili nga banorët ka si qëllim eliminimin e njëri-tjetrit.

Por jo vetëm kaq, pasi Luiz Ejlli ngacmon banorët edhe rreth temave të tjera. Së fundmi, këngëtari ka ngacmuar Jori Dellin në lidhje me Efi Dhedhes, duke e pyetur se pse e shikon me xhelozi.

Më pas Luizi i thotë se nëse do të kishte qenë Efi kur u organizua Miss dhe Mister BB VIP, do e kishte fituar Dhedhes çmimin dhe jo ajo.

Luizi: O Jori pse të shikoj që e sheh Efin kështu si me sy xhelozie. Sa nuk ishte Efi këtu e shikoje veten si ajo simpatikja, vajza seksi, dy metra, tani erdhi edhe një tjetër

Jori: Efi është shumë e bukur, 2 metra

Luizi: Ky është pra problemi

Qetsori: Në një moshë

Luizi: Siç e sheh Efi është më e tonifikuar.

Jori: Ça të të them unë ty tani

Jori: Nuk kam ça ti them

Luizi: Nuk ke ça ti thuash se e ka falë i madhi Zot kështu

Jori: Ti më thua jam xheloze, por nuk ka

Luizi: Mënyra se si e sheh tani, se nuk e kisha vënë re. Po të ishte këtu kur u bë Miss dhe Mister BB VIP, nuk do e kishe fituar dot

Jori: Mund të kishte një probabilitet që mos ta fitoja

Luizi: Probabilitet do të ishte të isha unë në garë me ty, me Efin nuk ka shans