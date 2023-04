Jori imiton Dean, tallet me mënyrën se si ajo qëndron në divan gjatë spektaklit

Disa pamje po bëhen virale ditën e sotme, ku shihen dy banoret e shtëpisë së ‘Big Brother’ Dea dhe Jori.

Ajo çfarë në pamje të parë duket shumë qesharake, në fakt është më shumë një formë tallje e Jorit me Dean.

Pasi në një moment kur gjatë spektaklit po jepnin reklamat, Dea ishte e shtrirë ndonëse me fustanin me pala veshur, dukej shumë rehat gjë që mesa duket Jori e ka përdorur në formë tallëse kur e ka imituar mënyrën se si Dea po qëndronte.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gjë e cila ka shkaktuar të qeshura me banorët që Jori kishte afër siç ishte Qetsori.

Nuk e dimë nëse Dea do të ishte e lumtur dhe a do qeshte me imitimin e Jorit por ajo që ngelet për tu thënë që të dyja vajzat janë shumë simpatike dhe pozitive.