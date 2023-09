Johnny Depp në një lidhje aktoren 20-vjeçare/ Reagon për herë të parë Jenna Ortega!

Jenna Ortega ka arritur që të japë një sqarim në lidhje me të gjitha spekulimet “qesharake” që filuan të përhapeshin me shpejtësi rreth romancës së saj të supozuar me aktorin e njohur Johnny Depp. Ylli 20-vjeçar, e njohur për rolin e saj në “Wednesday”, u pa duke filmuar skena për “Beetlejuice 2” të shumëpritur pak para grevës së SAG-AFTRA. Këto thashetheme filluan të qarkullojnë kur një llogari, DeuxMoi, pretendoi se ata ishin parë së bashku, madje duke sugjeruar se mund të jenë duke punuar për një film së bashku.

Jenna, megjithatë, nuk humbi kohë për të sqaruar qëndrimin e saj për këtë çështje:

Kjo është aq qesharake sa nuk mund të qesh. Unë kurrë nuk kam takuar apo punuar me Johnny Depp në jetën time. Ju lutemi ndaloni përhapjen e gënjeshtrave dhe na lini të qetë.

Një deklaratë ka lëshuar edhe përfaqësuesi i Johnny, i cili i ka hedhur poshtë thashethemet si “të pabaza” dhe ka theksuar se mes dy aktorëve nuk ka pasur marrëdhënie personale apo profesionale.

Ideja që Johnny Depp t’i bashkohej kastit të “Beetlejuice 2” kishte ngjallur entuziazëm te fansat pasi emri i tij u shfaq në kërkimet e Google në lidhje me kastin e filmit. Prodhimi për vazhdimin kishte filluar zyrtarisht në Londër në fillim të majit, me Winona Ryder duke ripërsëritur rolin e saj si Lydia Deetz dhe Jenna duke portretizuar vajzën e saj. Michael Keaton ishte vendosur gjithashtu të kthehej si Beetlejuice, me yje të tjerë si Filipe Cates dhe Justin Theroux që iu bashkuan kastit. Megjithatë, për shkak të grevës së vazhdueshme të SAG-AFTRA dhe WGA, prodhimet e filmit dhe televizionit të Hollivudit ishin ndalur përkohësisht. Data zyrtare e premierës për “Beetlejuice 2” u caktua për 6 shtator 2024, duke shënuar 36 vjet që kur filmi origjinal i Tim Burton ishte publikuar në vitin 1988.

Përveç rolit të saj në “Beetlejuice 2”, Jenna njihet për portretizimin e Wednesday Addams në serialin hit të Netflix “Wednesday”, me regji të vetë Tim Burton. Shfaqja mori 12 nominime për Emmy, duke përfshirë aktoren kryesore kryesore në një serial për Jenna.