Jetimiri largohet përfundimisht nga Big Brother Albania VIP

Jetmiri ka lënë përfundimisht garën e Big Brother, dhe është larguar papritur nga shtëpia.

Në fillim tha se kishte vendosur që të mos largohej nga shtëpia, por me kusht që nuk do të fliste me askënd nga banorët.

“Vëllai i madh” i komunikoi se nuk mund ta pranojë “kushtin” e tij, pasi ky është një spektakël që në bazë ka komunikimin, duke ia lënë në dorë që të vendosë, të qëndrojë dhe të vijojë lojën normalisht apo të largohet.