Jennifer Lopez dhe Ben Affleck fejohen sërish pas afro dy dekadash

Ben Affleck dhe Jennifer Lopez janë fejuar sërish. Lopez njoftoi fejesën përmes një videoje, në të cilën vë në pah unazën e madhe prej diamanti. Këngëtarja shihet e përlotur ndërsa dëgjohet duke thënë se “Ti je perfekt”. Burime thonë se video është në fakt një shpallje fejese. Lopez, dhe

Affleck ndezën thashethemet e fejesës në fillim të javës, kur ajo u fotografua me një unazë në gisht ndërsa bënte pazar me vajzën 14-vjeçare Emme. Çifti fillimisht filloi të takohej në vitin 2002. Në nëntor të atij viti, Affleck i propozoi Lopez me një diamant me vlerë 2.5 milionë dollarë.

Fatkeqësisht, vëmendja e madhe nga media bëri që çifti të shtynte dhe përfundimisht të anulonte dasmën e tyre të vitit 2003. Lopez i dha fund fejesës në fillim të vitit 2004 dhe u martua me këngëtarin Marc Anthony në qershor të të njëjtit vit. Çifti u bënë prindër të dy binjakëve Max dhe Emme në 2008.

Ndërkohë, Affleck vazhdoi me Jennifer Garner. Ai ka tre fëmijë me aktoren. Të dy martesat e tyre përfunduan në divorc, por Lopez që hyri në një tjetër romancë me Alex Rodriguez në 2017. Pasi i dha fund fejesës me këtë të fundit vitin e kaluar, Lopez u rikthye në krahët e Affleck pas afro dy dekadash.

Dyshja – të cilët sapo kanë blerë një rezidencë 50 milionë dollarëshe në Bel Air – kanë krijuar një marrëdhënie të fortë që atëherë. “Nuk mund ta imagjinonit kurrë se diçka e tillë mund të ndodhte. Është një gjë e bukur.”, pranoi ylli i “Marry Me” për ribashkimin e tyre.