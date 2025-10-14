Jennifer Aniston rrëfeu pse nuk ka dashur të birësojë fëmijë, rrjeti u nda në dy kampe
Jennifer Aniston ka folur sërish hapur për betejën e saj të gjatë me infertilitetin dhe vendimin për të mos birësuar, duke ndezur një debat të gjerë në rrjetet sociale.
Në një intervistë për podcastin Armchair Expert, aktorja 56-vjeçare tha se tashmë e ka pranuar me qetësi faktin që nuk mund të ketë fëmijë.
“Ka një pikë ku e kupton se nuk është më në dorën tënde. Nuk ka asgjë që mund të bësh,” tha ajo.
Por ajo që tërhoqi më shumë vëmendje ishte deklarata e saj e drejtpërdrejtë për birësimin:
“Kur njerëzit më thonë ‘po mund të birësosh’, unë u përgjigjem: nuk dua të birësoj. Dua ADN-në time në një person të vogël. Është e vetmja mënyrë, qoftë egoiste apo jo, kështu e kam ndjerë gjithmonë.”
Aktorja ka rrëfyer më herët se ka provuar gjithçka për të mbetur shtatzënë, nga fertilizimi in vitro (IVF) te çajrat tradicionalë kinezë dhe se presioni mediatik për ta pyetur vazhdimisht për fëmijë e ka lënduar shumë.
“Njerëzit nuk e dinin historinë time apo çfarë kisha kaluar për 20 vjet me radhë për të pasur një familje. Thoshin se s’dua fëmijë sepse jam egoiste apo punoj shumë. Sigurisht që më prek, jam njeri, si të gjithë,” ka thënë ajo më parë për Harper’s Bazaar.
Pas ndarjes me Brad Pitt në vitin 2005, tabloidet fajësuan ambicien e saj profesionale për fundin e martesës, duke e kthyer Aniston në një simbol të paragjykimeve ndaj grave që zgjedhin karrierën.
Deklaratat e saj të fundit kanë ndarë rrjetin në dy kampe.
Një pjesë e përdoruesve e kritikuan, duke thënë se “të duash vetëm një fëmijë me ADN-në tënde” është një qasje e ngushtë dhe se prindërimi lidhet me dashurinë, jo me gjenet.
“Prindërimi nuk është për të përhapur gjenet, por për të dashur dhe kujdesur për një fëmijë,” shkroi një komentues në Reddit.
Por shumë të tjerë e mbrojtën aktoren, duke theksuar se ajo ka të drejtë të ndjejë dhe të zgjedhë për trupin dhe jetën e saj.
“Ajo po flet ndershmërisht për diçka që shumë njerëz ndoshta e mendojnë, por nuk guxojnë ta thonë. Birësimi nuk është për të gjithë dhe askush s’duhet ta ndjejë si detyrim,” shkruan një tjetër.
Në fund, komentet u bashkuan në një mesazh të përbashkët:
“Njerëzit duhet t'i lënë gratë të qeta për zgjedhjet e tyre. Nëse dikush nuk do fëmijë, ose i do në mënyrën e vet, s’është puna e askujt tjetër.”