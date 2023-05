“Je një tapet që të shkelin me këmbë dhe...”/ Përplasje dhe ofendime mes Ronaldos dhe Shqipes

Teksa të ftuarit në “Trotuar” në “E Diell” po komentonin lojën e Dea Mishel dhe Krist Aliajt në “Big Brother VIP 2”, në studio hyn Ronaldo Sharka.

Ai është habitur nga fjalët e mira që dëgjoi për dy ish-finalistët dhe ai u shpreh se ‘ata janë njerëz të mirë por jo si lojtarë’.

Këtu ndërhyn Shqipe Hysenaj, e cila i thotë ish-banorit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, se ai ‘duket si një tapet që shkelin me këmbë dhe fshijnë këmbët’.

Pjesë nga debati:

Shqipja: Ti ke mbrojtur atë lojtarin që të quante ‘butterfly’ dhe ti u fute...

Ronaldo: Ti mos fol se ta bëri 8 me 2 Serena Sula

Shipja: Mua nuk ma bëri 8 me 2, por thjesht kur të ulë Manushi normalisht nuk do flasësh se nuk mund të merremi me llumin nuk do merremi ne këtu.

Në momentin që ty të quajti ‘butterfly’ dhe erdhe përsëri i dhe dorën dhe e përqafove, që këtu dukesh se je një tapet që të shkelin me këmbë dhe fshijnë këpucët me ty. Ti nuk mund të na japësh mend ne, as Kristit as Deas.

Ronaldo: Me njerëz të nivelit si puna jote nuk merrem fare. Nga i gjeni këto llume

Shqipja: Ti je llumi pas Serenës