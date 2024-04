"Je kamion me eshtra", Egla merr komentin e rëndë nga Franceska, ja si i kthehet!

Mëngjesi i sotëm ka nisur me debat për disa nga banorët e Big Brother Vip Albania.

Egla dhe Françeska kanë pasur një tjetër debat me tyre në oborr, teksa kanë marrë vëmendjen disa fjalë me të cilat Françeska ka krahasuar banoren.

Egla: Disa njerëzve duhet tu flasësh vetëm me gjuhën që janë mësuar, të kenë mbi supe, në gjuhën e dhunës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Françeska: Unë Egla do të të flas me gjuhën që ti je mësuar, me fjalët që ti ke thënë nëpër shtëpi, unë do ti përdor. Ti je thjesht një kamion me eshtra. Kaq!

Egla: Jam po, ashtu është…