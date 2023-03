Javë jo e mirë! Tre shenjat e horoskopit që do i përjetojnë shumë ndryshimet që do ndodhin

Ndryshimet e fundit astrologjike mund të vijnë papritur për disa shenja edhe pse disa prej tyre prisnin me padurim që Marsi të përfundonte udhëtimin e tij përmes Binjakëve.

Nëse shenja juaj e diellit dhe/ose shenja e lindjes ndodh që bien nën ndonjë nga këto shenja të zodiakut, me shumë gjasa do ndiheni të mbingarkuar këtë javë:

Demi

Largohuni nga mjediset që ju japin zhurmë. Përpara se hëna të përfundojë me Binjakët dhe shtëpinë tuaj të dytë të financave, vlerave dhe vetëvlerësimit që kërkon stabilitet, Luna do të përballet me Neptunin e pakapshëm, duke krijuar tension midis nevojës për të folur për veten tuaj dhe asaj që përfaqësoni, dhe paqartësisë dhe mungesa e qartësisë që rrjedh nga një rrjet social dhe/ose mjedisi i komunitetit.

Emocionet që keni mbushur për një kohë të gjatë mund të rishfaqen gjithashtu më 28 dhe 29 mars, pasi hëna do të arrijë fazën e saj të tremujorit të parë në Gaforren e ndjeshme (në sektorin tuaj të komunikimit, për të përfunduar atë), ku do të sfidohet nga Mërkuri dhe Jupiteri në Dashi (shtëpia juaj e 12-të e sekreteve, nënndërgjegjeshëm).

Të çlirohesh, apo të qëndrosh i mbyllur, kjo është çështja.

Luani

Si po shkon java juaj e parë e Plutonit në Ujor? Duke mos thënë se është tashmë e bezdisshme, por nuk mund të flas për ata prej jush me vendosje në gradë zero të Luanit. Sido që të jetë, ky është një moment i asaj që po rigjenerohet dhe transformohet brenda 15-20 viteve të ardhshme.

Në një shënim tjetër, sigurohuni që të respektoni kufijtë tuaj personalë në fillim të javës, pasi hëna e Binjakëve do ta sheshojë Neptunin në shtëpinë tuaj.

Bricjapi

Ekziston një pjesë e rutinës suaj të përditshme që nuk është domosdoshmërisht e bazuar në realitet, dhe ka të ngjarë të dëmtojë qetësinë tuaj mendore.

Qoftë për sa i përket shëndetit apo rutinës suaj të përditshme të punës, përpiquni të mos ndaleni në detajet e vështira dhe pasiguritë më 27 mars. Po për hënën e tremujorit të parë të kësaj jave?

Është duke prekur shtëpinë tuaj të shtatë të kompromisit, marrëveshjeve kontraktuale dhe të tjera të rëndësishme.

Mbani në mend, hëna do të lidhë Marsin në Gaforre, i cili gjithashtu ndodh të jetë sunduesi i katër planetëve që po kalojnë në shtëpinë tuaj të katërt të shtëpisë, familjes dhe themeleve emocionale.