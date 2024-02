"Jasha Shkodra, Jasha Bashkia", përplasje e ashpër Meritoni-Roza Lati, cfarë po aludojnë banorët e BBVip?

Pyetja e Meritonit, "a a ke marre te dashurin shoqes" drejtuar Roza Latit, ka sjelle debate te tjera mes dy banoreve ne Big Brother dhe ka nxjerre ne skene edhe disa gjera te tjera qe mbetet per tu pare se cfare jane.

Ne dialogjet qe kane vijuar, kulmi arriti ne momentin kur Roza, akuzoi Meritonin se ishte hequr si "gangster" duke kryer paraqitje kercenuese ndaj saj teksa hante nje banane.

"Nuk me pelqeu menyra si e hengre bananen, ishte kercenuese, por une nuk kam frike, shyqyr kemi gangsterat tane qe na mbrojne", ka thene Roza.

Meritoni ka vijuar te debatoje me Rozen, duke iu pergjigjur me fjalet "Jasha gangsta, jasha Shkodra", duke aluduar se di dicka per raportin e Rozes me kete qytet.

Pse e the kete-iu drejtua Roza Lati-Meritonit, dhe vijoi: Apo do te them edhe une "Jasha Bashkia", meqe po diskuton jeten time jashte?

Meritoni u pergjigj: Vazhdoje, cfare do te thote jasha bashkia, vazhdoje thuaje...!

Nuk dua te flas me gjate tha Roza.

Kjo bisede eshte bere shkak per diskutime mes Meritonit dhe Ilnises.

"Mesova shume gjera, a ishin te verteta ato qe tha, ra shume poshte", i tha Inisa Meritonit.

Po ja, mund te thosha Jasha Shkodra, Jasha Tirana-tha ai - nuk e di cfare pati.