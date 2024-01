“Janë të çmendur pas njëri-tjetrit”, Dua Lipa nisi lidhjen me aktorin anglez?

Dua Lipa duket se pak kohë pas ndarjes me Romain Gavras është në lidhje me aktorin britanik Calum Turner, sipas mediave të huaja. Këngëtarja dhe aktori u panë duke kërcyer në një festë në Los Anxhelos për premierën e miniserialit “Masters of The Air” të mërkurën mbrëma, duke ndezur thashethemet se ata janë çift.

Një burim thotë për Page Six se ata vërtet janë në një lidhje: “Është një gjë e re, por ata janë të çmendur për njëri-tjetrin.”

Edhe pse janë ditët e para, statusi i marrëdhënies së tyre është padyshim shumë serioz, pasi Lipa mori pjesë në eventin që është i rëndësishëm për Turner. “Ajo ishte në premierë për ta mbështetur atë”, shtoi burimi.

Përveç “Masters of The Air”, prodhuar nga Tom Hanks dhe Steven Spielberg, Turner, 33 vjeç, luan gjithashtu në filmin e fundit të George Clooney, “The Boys in the Boat”, i cili sapo doli në kinema.

Më parë ai u shfaq në dy filma në ekskluzivitetin ‘Fantastic Beasts’. Në fillim të dhjetorit u bë e ditur se Dua u nda nga regjisori francez, Romain Gavras, pas 8 muajsh lidhje. Ajo më parë ishte në lidhje me vëllain e Gigi dhe Bella Hadid, Anwar nga viti 2019 deri në vitin 2021.