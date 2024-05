“Jam në proces gjyqësor me dy persona”, Sara Gjordeni “hakmerret” me ata që e sulmuan

Sara Gjordeni, ish banore e Big Brother Vip, ka deklaruar se është në proces gjyqësor me dy persona.

E pyetur nga gazetari i TAR nëse do të ketë një përballje ligjore mes saj dhe Bardhit me ndonjë nga banorët ose persona të tjerë publik, Sara Gjordeni u shpreh:

“A sa mirë që bëhet kjo pyetje se i bie që janë të ndërgjegjshëm njerëzit që unë mund ta bëj këtë gjë, sepse e meritoj ta bëj këtë gjë?”.

Për kë?

Aktualisht jam me dy persona me fillimet e një procesi gjyqësor. Me dy persona që e kishin marrë shumë seriozisht këtë sulmin. Njerëz me të cilët unë kam punuar.

A do t’i zbulojë?

Jo, absolutisht jo. Por ka njerëz që e kanë tepruar jashtëzakonisht shumë.