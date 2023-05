“Jam në një lidhje me Noizyn”/ Jori “plas bombën”: Do martohemi, dasmën do e bëjmë në Vlorë

E ftuar ditën e sotme në “Më lërë të flas” ka qenë ish- banorja e BBV Jori Delli.

Nga studio, Jori ka komentuar foton virale me Noizyn duke thënë më ironi se janë në një lidhje dhe shumë shpejt do të bëjnë një dasmë në Vlorë.

“Jam në një lidhje me Noizyn dhe do martohemi. Dasmën do e bëjmë në Vlorë, do vish? Do i ftoj të gjithë nga Big Brother tek dasma.”- tha Jori duke qeshur.