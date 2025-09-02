LEXO PA REKLAMA!

“Jam akoma pa gjumë“/ Mesazhi misterioz: Çfarë po sinjalizon me këtë Gjesti me këtë postim

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 16:18
Showbiz

Fituesi i edicionit të katërt të “Big Brother VIP”, Gjesti, ka ndarë ditën e sotme një postim në “Instastory” duke i habitur fansat e tij.

“Jam akoma pa gjumë, nëse mendoni se jam duke fjetur e keni gabim. Thjesht ka mbetur edhe shumë pak kohë për t’ia lënë kohës. Full e kam baterinë”, ka shkruar këngëtari i dashur për publikun në postimin e tij.

Nuk dihet nëse këngëtari do të vijë me një projekt muzikor së shpejti apo është duke kaluar një periudhë jo të mirë në jetën e tij. Ndërkohë kujtojmë se së fundmi Gjesti ka dhënë edhe një përgjigje se përse ai është zhdukur nga muzika.

Ai gjithashtu shtoi se po përballet me disa padrejtësi që po e pengojnë të mos ec përpara por pa ndarë më shumë detaje.

