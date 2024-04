Ja si dukej Bora Zemani kur ishte modele

Bora e cila njihet prej vitesh por simpatinë më të madhe e fitoi me moderimin e emisionit “Për’puthen”.

Ajo është shndërruar në personazhin më të komentuar në mediat rozë e kjo jo pa arsye, pasi që së fundmi ka bërë bujë të madhe mediatike historia e dashurië së saj me Donald Veshaj, i cili pas takimit me të në BBV nisi lidhjen me Beatrix Ramosajn.

Por Bora nuk njihet vetëm si prezantuesja e “Për’puthen”, ajo ishte më herët edhe prezanutese e motit, këngëtare e edhe modele.

Së fundmi në rrjetet sociale po qarkullon një foto e Borës kur ishte modele.