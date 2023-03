Ja pse po merr vëmendje çështja gjyqësore që Olta Gixhari ka të hapur jashtë BBV-së

Olta Gixhari u rikthye në ekran pas një kohe të gjatë shkëputjeje. Ajo prej rreth dy vitesh është shpërngulur në Spanjë, ku solli në jetë edhe djalin e saj.

Për befasi ajo u bë pjesë e “Big Brother VIP”, duke surprizuar njerëzit me pjesëmarrjen e saj. Dhe sa për rrugëtimin e saj deri tani, mund të themi se është shoqëruar me shumë kritika në publik.

Ndërkohë, mediat po sjellin në vëmendje një çështje gjyqësore që ajo ka lënë të hapur jashtë. Më 2 mars të vitit të shkuar, Olta ka hedhur në gjyq Teatrin Kombëtar.

Padia është bërë për zgjidhjen e kontratës së punës. Sipas paditëses, Oltës, zgjidhja e kontratës është bërë me efekt të menjëhershëm pa shkaqe të justifikuara. Ndërkohë që kërkon dëshmshpërbim për zgjidhen e kontratës.

Teksa aktorja e njohur është brenda shtëpisë, duket se gjyqi ende vazhdon dhe nuk ka marrë një vendim për ankesën e Gixharit.

Kujtojmë se pak kohë më parë Olta është përplαsur me Hervin Çulin, asokohe drejtor i Teatrit Kombëtar.

Aktorja nga Durrësi u shpreh duke thënë se e vetmja aktore që ka marrë role ka qenë gruaja e Hervinit, aktorja Adelina Muça. Kjo e fundit iu përgjigj Oltës duke deklaruar se Hervini e ka marrë në punë Oltën dhe se ajo kishte cënuar vajzën e tyre.

Ja deklarata e plotë e Oltës:

“Unë po them një bσmbë tani që s’e kam thënë kurrë por unë mendoj se Art Turbina dhe Teatri Kombëtar nuk ka për të bërë hajër derisa të ndërrohet drejtori i Teatrit Kombëtar që është Hervin Çuli.

Nuk ka për të bërë hajër! Qëkur ka ardh ai njeri në Teatër, politikat në teatër kanë ndryshuar, shfaqjet janë dobësuar, premiera s’ka, luan vetëm gruaja e vet në atë teatër, vetëm gruaja e vet. Dhe unë nuk e kuptoj se si askush nuk e shikon këtë nepotizëm të hapur. Në teatrin Kombëtar qëkur është vënë ai drejtor, nuk ka bërë asnjë mbledhje.

Unë nuk e di se kush janë kolegët e mi. Unë do marr përsipër të flas për të tjerë. Rrogat janë qesharake dhe prandaj i respektoj pa masë. Punën nuk ma dha ai. Nuk është bërë njëherë një mbledhje.

Unë se di kush janë kolegët e mi. Teatri është ansambël, përderisa e paguan duhet t’i gjesh punë dhe rol. Praktikisht TK duhet të marri masat.

Dhe të bëhen disa premiera në vit. Janë 2-3 fytyra që luajnë gjithmonë. Unë tani po flas se po plαs. Falë Zotit që nuk e kam nevojë jetësore se do isha shumë… Kam jetuar me televizion, me reklamë me filma. Unë s’kam bërë asnjëherë jetë luksi. Nuk mbahem.”