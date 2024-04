Iu ngatërruan këmbët teksa performonte, këngëtarja shqiptare rrëzohet në skenë

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha ka pësuar një incident gjatë performancës në skenën e festivalit “Coachella 2024”.

Në videon që po bën xhiron e rrjetit, duke qartë teksa këngëtarja po performonte këngën e saj “In The Name Of Love”, i janë ngatërruar këmbët në shkallët afër orkestrës duke u rrëzuar para një publiku të gjerë.

Megjithatë pas incidentit, ku duket se Bebe u lëndua, me një energji të paparë këngëtarja vazhdoi të përformonte dhe të kërcente sikur mos të kishte ndodhur asgjë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Veprim ky që u prit mjaft mirë nga fansat e saj, të cilët e komentuan pozitivisht Beben për përkushtimin e saj në muzikë dhe profesionalitetin e saj e këngëtares në skenë.

Ky nuk është rasti i parë që këngëtaret rrëzohen në skenë, pasi incidente të tilla ndodhin shpesh herë në performancat e artistëve.